Un incendio è scoppiato in una palazzina di Bergamo, nella mattinata di lunedì 21 agosto. Le fiamme hanno distrutto l’ultimo piano della palazzina, per poi propagarsi in quelli adiacenti. Sarebbero a rischio anche gli altri edifici della zona.

L’allarme per l’incendio divampato nella zona di via Moroni è scattato alle 10.30 circa di lunedì mattina. Il fuoco avrebbe dapprima avvolto il tetto dell’edificio, per poi raggiungere in poco tempo il piano più alto della palazzina in questione. L’edificio era in corso di ristrutturazione. Da lì, in pochi minuti, la colonna di fumo nero proveniente dal palazzo è diventata visibile in tutto il centro di Bergamo.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno prontamente cercato di evitare che le fiamme si propagassero verso le palazzine limitrofe. Tuttavia, le fiamme hanno continuato a svilupparsi per oltre due ore. Al momento, grazie all’azione dei Vigili del Fuoco, si è evitato che le fiamme raggiungessero l’adiacente piazza Pontida. Nonostante il pronto intervento, però, la parte bassa di via Moroni è rimasta coinvolta. Almeno altre tre palazzine, infatti, sono state avvolte dalle fiamme, nella parte superiore. Non è ancora chiaro se fossero presenti persone in quella parte degli edifici, tuttavia, da prime verifiche, lo si esclude. Intanto, è stato chiuso il traffico su via Moroni e lungo via San Bernardino.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione