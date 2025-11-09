Drammatico incidente nella prima mattinata di quest’oggi sulla tangenziale sud di Bergamo, la SS 470. All’altezza di Stezzano più mezzi si sono scontrati tra loro: si tratterebbe di due auto a un furgoncino. Un incidente avvenuto poco dopo le 7 e 30, che è risultato fatale per tre persone: un ragazzo di 23 anni e due anziani di 62 e 64 anni. Due sono morti sul colpo, mentre la terza persona è morta all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo il ricovero in codice rosso. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico e i carabinieri stanno attualmente cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente ascoltando i racconti dei testimoni.

