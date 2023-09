Questa mattina sull’autostrada A4 Milano-Brescia è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Seriate e Bergamo in direzione Milano, per un incidente avvenuto al km 173, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, di cui uno ribaltato, e tre autovetture. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico transita su una corsia e si registrano 4 km di coda in direzione Milano e si registrano 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Seriate verso Milano.

Agli utenti diretti a Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Seriate, si consiglia di percorrere la tangenziale di Bergamo e rientrare in A4 alla stazione di Dalmine. Per le lunghe percorrenze verso Milano si consiglia di percorrere la A35 BreBeMi e successivamente la A58 Tangenziale Esterna di Milano. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo