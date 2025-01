Si stava recando al supermercato per iniziare il turno di lavoro il vigilantes di circa 40 anni ucciso a coltellate a Bergamo nel corso di un inseguimento con un altro uomo, tutt’ora in fuga. Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio sarebbe avvenuto poco dopo le 15 del 3 gennaio quando la vittima, Mamadi Tunkara, cittadino gambiano che lavorava come addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour, è stato accoltellato più volte in via Tiraboschi dopo aver inseguito l’aggressore, anche lui di nazionalità straniera. L’uomo è stato prima spinto contro la vetrina di un negozio, poi raggiunto da diverse coltellate, almeno quattro.

Mamadi Tunkara ucciso prima di iniziare turno lavoro

Il killer è attualmente in fuga e nella città è partita la caccia all’uomo da parte della polizia che sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e sta raccogliendo testimonianze da parte delle persone presenti. Secondo quanto riferito da un testimone, vigilantes e omicida si sono rincorsi per alcuni metri.

Chiamato Lookman per le treccine come il calciatore

Mamadi Tunkara era soprannominato dagli amici Lookman, l’attaccante nigeriano dell’Atalanta, perché aveva le treccini simili al calciatore di Gasperini, sarebbe morta dopo pochi secondi. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto è presente il magistrato di turno.

