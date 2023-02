Approfitta di un momento di disattenzione dei nonni ed esce di casa a quattro anni in compagnia del suo cagnolino, incamminandosi per quasi due chilometri lungo i binari della ferrovia Torino-Ceres. La piccola, dopo le numerose segnalazioni dei passanti, è stata salvata dai carabinieri prima del passaggio del treno. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì primo febbraio a San Maurizio Canavese e, secondo quanto emerso successivamente, la piccola protagonista avrebbe deciso di incamminarsi lungo i binari dopo aver visto un film in televisione.

La bimba è stata avvicinata da una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Ciriè all’altezza di via De Gasperi mentre camminava all’interno dei binari insieme al cagnolino. Quando i militari hanno provato a richiamare la sua attenzione, la piccola ha iniziato a correre e, dopo un breve inseguimento, è stata raggiunta e bloccata insieme al cagnolino. “Speravamo con tutto il cuore che non arrivasse un treno” raccontano i carabinieri secondo quanto riporta Repubblica.

La bambina è stata poi affidata ai genitori. Secondo quanto emerso successivamente dal racconto dei nonni, la nipotina qualche giorno prima aveva visto un film con protagonista una coetanea che intraprendeva un viaggio con il suo cagnolino, decidendo così di emulare quanto visto in televisione, inconsapevole del pericolo che correva.

Redazione

Ciro Cuozzo