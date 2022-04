E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli il bambino di 10 anni azzannato da un cane di razza rottweiler. L’incidente è accaduto lunedì sera, 11 aprile, a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Il cane di famiglia si è improvvisamente avventato sul bimbo che, nel proteggersi il viso con gli avambracci, ha riportato ferite gravi. Soccorso immediatamente dai genitori, che sono riusciti a liberarlo dalla morsa del cane, il piccolo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Frangiapane di Ariano Irpino.

Qui i medici gli hanno fornito le prime cure per poi disporre il trasferimento in eliambulanza all’ospedale specializzato per i minori. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni restano gravi. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Avellino, che hanno interessato anche il servizio veterinario dell’Asl per i controlli sul cane.

