Un bambino di quattro anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, comune in provincia di Napoli. Dalle prime sommarie informazioni raccolte dai carabinieri della compagnia di Marano intervenuti in ospedale, il piccolo sarebbe stato accompagnato dai genitori, residenti a Mugnano di Napoli, in seguito ad un malore.

Le condizioni sono precipitate nel giro di pochi minuti e, al momento, i primi accertamenti dei medici non hanno consentito di far luce sulle cause del decesso. Sarà l’autopsia, disposta dal pm di turno della procura di Napoli nord, ad appurare le cause del decesso.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo