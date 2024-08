Tragedia a ferragosto in un agriturismo della penisola sorrentina. Un bambino di 7 anni è morto annegato in mattinata dopo essersi tuffato nella piscina della struttura che si trova nel comune di Vico Equense (Napoli).

Inutili i tentativi di soccorso da parte degli stessi genitori e delle altre persone presenti sul posto. Il piccolo, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 giunti poco dopo, non ce l’ha fatta. Una tragedia sulla quale sono adesso in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sorrento. Nelle prossime ore il pm di turno disporrà l’autopsia sul corpo del bambino per far luce sulle cause del decesso.

I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia. Ascoltati in queste ore sia genitori della vittima, residenti a Castellammare di Stabia (Napoli), che ospiti e personale della struttura.

