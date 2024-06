E’ morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. Dramma a Porotto, in provincia di Ferrara, dove a perdere la vita è un bambino di otto anni in seguito ad un incidente avvenuto in un parcheggio privato. Il piccolo era in bicicletta ed è deceduto durante il trasporto in ospedale.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, non avrebbe visto il figlio avvicinarsi in bici e durante una manovra lo ha investito. La Polizia sta cercando di ricostruire le circostanze in cui sono avvenuti i fatti.

seguono aggiornamenti

