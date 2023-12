Un bambino di nove anni è morto per asfissia nella notte in seguito ad un incendio avvenuto nella casa dove viveva con la famiglia a Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, nel rogo divampato per cause ancora da chiarire sono rimasti feriti il fratello di 12 anni, la sorellina di 4 anni ricoverata in gravi condizioni e la mamma, anche lei, 35enne, ricoverata in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta in contrada Colle Calcare. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, il 118, che ha trasportato i feriti all’ospedale Cardarelli, e la Polizia, che indaga per chiarire le cause della tragedia.

Incendio Campobasso, ipotesi luci natalizie

Sulle cause del rogo, che ha distrutto i locali della villetta nella contrada rurale del capoluogo molisano, sono in corso accertamenti da parte del Nucleo Investigativo dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. Una delle ipotesi è quella del cortocircuito: non è escluso che a innescare le fiamme possa essere stata una illuminazione natalizia.

Bimbo morto, i vigili del fuoco i primi a tentare di rianimarlo

Ad arrivare per primi sul posto i vigili del fuoco che hanno provato a rianimare il piccolo in attesa dell’arrivo del 118. La salma del bambino di 9 anni che ha perso la vita si trova all’ospedale Cardarelli di Campobasso, e il magistrato ha deciso per l’autopsia che si svolgerà nei prossimi giorni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo