Blitz anticamorra a Caivano, comune in provincia di Napoli, dove nelle prime ore di martedì primo ottobre è in corso una vasta operazione nel Parco Verde e in altri rioni limitrofi. A condurla i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

I reati contestati sono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dalla finalità di mafiosa. Ulteriori dettagli verranno forniti alle 10 in una conferenza stampa in programma alla Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri.

A Caivano, e soprattutto nel Parco Verde, da anni insistono numerose famiglie dedite allo spaccio di droga h24, in un rione che dopo le tre faide di Scampia è stato trasformato in una piazza di spaccio a cielo aperto.

