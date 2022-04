Ristorante di lusso, prezzi alle stelle (aumentanti ancora di più di recente dopo la crisi dovuta alla pandemia e ora alla guerra) e ben dieci lavoratori in nero, due dei quali ogni mese ricevano anche il reddito di cittadinanza. E’ quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Bagnoli all’interno del ristorante Riva in via Ferdinando Russo a Posillipo.

Un tempo si chiamava “Giuseppone a Mare“, da poco ha cambiato nome ma, stando anche alle recensioni presenti tu Tripadvisor, non si è distinto in questi anni per chiarezza dei menù ticket club proposti di volta in volta ai clienti.

Durante le operazioni i militari della stazione di Posillipo insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato a piede libero il titolare, 31 anni, del ristorante. Comminate sanzioni amministrative e penali per oltre 100 mila euro. Diverse le normative violate sulla sicurezza dei lavoratori.

