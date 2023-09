Non condividevano i metodi di insegnamento. Ci sarebbe questa assurda motivazione dietro l’aggressione di una docente della scuola dell’Infanzia avvenuta nella mattinata di martedì 26 settembre all’interno dell’istituto in via Cariteo a Fuorigrotta, quartiere di Napoli. Ad entrare in azione i genitori di un piccolo alunno che, poco prima delle 10, avrebbero fatto irruzione nella scuola per poi aggredire la docente, una donna di 59 anni. Soccorsa e portata al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, la maestra è stata giudicata guaribile in cinque giorni per “shock emotivo e contusione cranica.

I genitori sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della compagnia di Bagnoli, intervenuti poco dopo nella scuola dell’Infanzia.

