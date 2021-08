“Subito un blocco navale al largo delle coste afghane!”, una richiesta che sarebbe stata avanzata dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per contrastare l’ondata di profughi prevista nelle prossime settimane da Kabul e altre province dell’Afghanistan.

Peccato che tale notizia, stracondivisa sui social network, sia una clamorosa bufala. Se infatti il contenuto dello screenshot della notizia, che tra Facebook e Twitter è stato condiviso ormai migliaia di volte, appare verosimile, sono note infatti le posizioni della Meloni su accoglienza e immigrazione, post e e dichiarazioni sono false.

Una bufala costruita ad arte: da una parte una dichiarazione verosimile, dall’altra la ‘shitstorm’ nei confronti della numero di FDI, offesa e accusata per l’ovvio e clamoroso errore geografico, dato che l’Afghanistan come noto non ha alcun sbocco sul mare e quindi alcuna costa.

Sulla bacheca Facebook della Meloni e del suo partito quel post virale non è mai stato condiviso; l’ironia sulle scarse conoscenze geografiche delle leader di Fratelli d’Italia sono basate su una fake news.

