Fare rete. È un auspicio, spesso uno slogan, che abbiamo ascoltato e letto mille volte. Tuttavia c’è chi lo predica e chi, con risultati lusinghieri, lo pratica ogni giorno da anni. È il caso di BNI, la più grande organizzazione di business networking e scambio referenze a livello mondiale.

Fondata nel 1985, BNI vanta fra i suoi aderenti professionisti e imprenditori che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio giro d’affari grazie al Givers Gain (chi dà riceve). Ogni settimana, in migliaia di gruppi in tutto il mondo, gli iscritti alla rete si incontrano con altri manager e business man per costruire ed alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca e scambiare referenze di business di qualità.

La rete di BNI ha fra i suoi gruppi più forti quello del capitolo Neapolis che nella elegante cornice del Circolo Canottieri Napoli ha festeggiato i suoi 4 anni di intensa attività chiamando a raccolta più di 300 persone che hanno partecipato ad un evento organizzato nei minimi dettagli dalla Presidente Antonella Giglio. In un clima di grande concordia, finalmente liberi da mascherine e restrizioni, gli associati BNI e i loro ospiti hanno celebrato un percorso che ha affrontato la tragedia della pandemia senza mai interrompersi.

Naturale quindi la soddisfazione dell’Executive Director Bni Napoli Nord Ovest Francesco Cacciapuoti, visibilmente emozionato, che nel suo intervento ha sottolineato la resilienza di tutto il gruppo campano che nonostante le avversità è cresciuto grazie al lavoro dei suoi membri fondatori. Sulla stessa lunghezza d’onda la Presidente Giglio che si è soffermata sulla importanza del lavoro di squadra ed evidenziando quanto BNI cambi il modo del mondo di fare affari ed esaltando lo straordinario risultato raggiunto nel 2022 dal capitolo Neapolis: oltre 5 milioni di euro di fatturato in più generato grazie agli scambi di affari dei suoi 40 membri.

Un successo evidente festeggiato dai Past President, coloro che dal principio anche creduto nella bontà del progetto BNI sul nostro territorio: Cristiana Fevola, Alfredo Sagliocco, Gaetano Sarnacchiaro, Antonio Parlato, Claudia Simeoli e Antonio Franchini. Il mondo BNI è aperto a chiunque voglia implementare i propri affari seguendo la logica del capitalismo di relazione basterà partecipare alle riunioni convocate ogni mercoledì dalle 7 alle 9 del mattino minuti di un proprio biglietto da visita. Il rituale taglio della torta sul finire della serata è stato quindi il modo per lanciare l’ultimo invito ai presenti: tutti insieme e tutti uniti verso il futuro!

© Riproduzione riservata

Redazione