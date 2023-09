A Bologna un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto della pista dell’aeroporto Marconi è rimasto schiacciato da un mezzo della sua ditta, probabilmente in retromarcia, ed è morto. L’incidente si è verificato nella notte, intorno alle 3: l’addetto, un 52enne, lavorava per un’azienda di Modena.

Un operaio di 44 anni originario di Frattaminore è morto ieri pomeriggio ad Arzano, in provincia di Napoli, dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L’uomo era impegnato nell’istallazione di pannelli fotovoltaici in un’azienda di via Serrao 19, quando per cause da accertare ha perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di 10 metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arzano, e il personale medico del 118 che constatava il decesso dell’uomo. Le indagini dei militari sono coadiuvate dal personale dell’Asl di Napoli.

