Palermo e parte della provincia sono state colpite nella notte da violenti piogge. Danni e allagamenti diffusi si sono verificati in diversi punti del capoluogo. I Vigili del fuoco sono intervenuti portando a termine un centinaio di interventi. Lo hanno fatto sapere attraverso l’account ufficiale Twitter spiegando che le operazioni di soccorso in atto “non hanno affrontato nessuna criticità rilevante”. La situazione quindi risulta essere sotto controllo.

Le richieste di aiuto hanno riguardato soprattutto automobilisti intrappolati per strada o nei sottopassi della città. Diverse infatti le arterie allagate. I soccorsi sono stati condotti nella zona di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine, all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla. Nonostante la situazione sia sotto controllo e gli interventi piuttosto tempestivi, c’è chi lamenta: “Qui è sempre emergenza“, ha scritto un utente sui social network riferendosi ai danni e ai disservizi causati dalla pioggia.

La bomba d’acqua che si è abbattuta sul capoluogo siciliano era stata anticipata dal Dipartimenti di Protezione Civile che ieri aveva diramato un’allerta meteo “arancione” su tutta la Sicilia Settentrionale. Al centro della nota temporali e rischio idrogeologico. Gli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco stamane sono intervenuti con sopralluoghi e verifiche presso appartamenti e abitazioni in cui la pioggia ha provocato infiltrazioni d’acqua.

#Maltempo #Palermo, dalle 4 forti piogge hanno interessato il capoluogo e parte della provincia: svolti finora dai #vigilidelfuoco un centinaio di interventi per allagamenti diffusi e danni d’acqua. Operazioni di soccorso in atto, nessuna criticità rilevante [#18luglio 9:30] pic.twitter.com/eRydeswxbd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 18, 2021

