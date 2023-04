Gli effetti del maltempo si fanno sentire su Napoli, che si è risvegliata col Vesuvio imbiancato dalla neve. La bomba d’acqua che ha colpito questa mattina il capoluogo campano ha provocato la creazione di una voragine in via Comola Ricci, un ‘buco’ di un paio di metri che si è aperto in occasione delle forti piogge.

Al suo interno ci è finita una Renaul Tingo: al suo interno, incastrato alla guida, del veicolo, c’era un anziano 87enne, che si è visto in pochi minuti l’acqua salire fino alle gambe.

Provvidenziale è stato l’intervento dei carabinieri della Stazione Posillipo, che lo hanno estratto dall’abitacolo: per fortuna l’anziano sta bene, non ha riportato ferite.

L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Nella giornata odierna, fino alle 23:59, è in vigore una allerta meteo gialla per piogge e temporali valido su tutta la Campania ed emessa dalla Protezione civile regionale.

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense.

L’impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Si evidenzia anche il rischio di caduta massi e occasionali fenomeni franosi connessi a condizioni idrogeologiche del territorio particolarmente fragili.

La particolare tipologia dei temporali a rapidità di evoluzione, accompagnata da vento grandine e fulmini, potrebbe poi causare caduta di rami o alberi, danni alle coperture e alle strutture provvisorie.

