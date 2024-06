Oggi, venerdì 7 giugno, alle 14:30 sul Court Philippe-Chatrier, andrà in scena la semifinale del Roland Garros tra Jannik Sinner, il nuovo numero uno al mondo (primo italiano a raggiungere questo traguardo), e Carlos Alcaraz.

È tra i match più attesi dell’anno, con Jannik Sinner determinato a vincere il suo secondo slam contro uno dei pochi avversari che è riuscito a dargli filo da torcere nei recenti incontri. Sono infatti nove i confronti con il talento spagnolo, una rivalità destinata a segnare il tennis dei prossimi anni. Il bilancio per il momento sorride ad Alcaraz, con 5 vittoria a 4.

Il percorso di Sinner al Roland Garros

Nel suo percorso al Roland Garros, Sinner ha finora sconfitto Christopher Eubanks con un punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Punteggio mantenuto anche contro Richard Gasquet vincendo 6-4, 6-2, 6-4 in 2 ore e 15 minuti. Replicato lo stesso copione contro il russo Kotov al terzo turno, vincendo con un triplo 6-4. Negli ottavi di finale, ha avuto un inizio difficile contro il francese Moutet, che ha vinto il primo set 6-2, ma Sinner è riuscito a rimontare e vincere in quattro set. Sono stati necessari solo tre set per battere Grigor Dimitrov, e durante il match è arrivata la notizia del ritiro di Djokovic, che ha permesso a Sinner di diventare il nuovo numero uno al mondo.

Dove vedere Sinner Alcaraz in tv e streaming.

Sarà possibile vedere il match tra Sinner e Alcaraz in diretta sui canali Eurosport (visibile su Sky ch. 210 e 211), Dazn e TimVision e in streaming su Sky Go e Now. Non è prevista copertura in chiaro.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco