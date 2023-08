Tragedia durante la notte. Nel Torinese un locomotore ha investito e ucciso sul colpo cinque operai che erano al lavoro sui binari. Altri due sono rimasti miracolosamente illesi. L’incidente è avvenuto, come riferiscono i carabinieri, poco dopo la mezzanotte nei dintorni della stazione ferroviaria di Brandizzo. Il mezzo viaggiava a 160 chilometri all’ora.

Gli operai deceduti sono Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. I cinque risultano morti sul colpo a causa del forte impatto. Erano tutti operai della società Sigifer di Borgo Vercelli, nel Vercellese e al momento dell’incidente stavano per iniziare la sostituzione di alcune rotaie.

Il treno in transito al binario 1 li ha travolti in pieno, uccidendoli sul colpo. Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, la procura di Ivrea, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, conta di potere acquisire importanti dettagli. I due operai rimasti illesi sono al momento sotto osservazione in ospedale a Chivasso. Il macchinista del treno sarà probabilmente interrogato già in mattinata: è in evidente stato di shock, ed è stato visitato da un’ambulanza e mandato a casa. Nella cabina di guida, a quanto si apprende, erano in due.

