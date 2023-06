Cento milioni di ricavi previsti per il 2023, ottanta raggiunti quest’anno. Questi sono i numeri dei traguardi del Gruppo Majestas società attiva nel settore della ristorazione e intrattenimento di lusso controllata da Flavio Briatore e dalla Primavera Investments dell’imprenditore Francesco Costa, che non può che guardare al futuro con fiducia.

“I nostri brand Billionaire e Twiga, nati ormai oltre vent’anni fa, insieme a Crazy Pizza nata nel 2019 – ha commentato Flavio Briatore -, continuano a rappresentare dei concept innovativi e mai visti prima nel panorama del luxury dining e dell’intrattenimento. Grazie anche all’acquisizione dei marchi prestigiosi in licenza, Cipriani e Cova Montenapoleone, ci siamo rafforzati e oggi possiamo affermare che Majestas è uno dei primi gruppi al mondo in questo settore, unico di matrice italiana, fra i tanti internazionali. Siamo riusciti a valorizzare e affermare, non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente, un modello di ospitalità ad alto tasso esperienziale, frutto di studio, analisi del mercato e intuizione. Ora vogliamo proseguire con questo sviluppo in una fase particolarmente felice per il settore, valutando nuove operazioni di partnership internazionali. La nostra forza risiede nella dedizione di tutti i nostri collaboratori, che non posso che ringraziare”.

Secondo Francesco Costa, nei prossimi anni l’espansione di Majestas diventerà globale: “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento di trend nel settore luxury. In passato per i consumatori era fondamentale possedere un bene di lusso, oggi invece, l’importante è l’experience, e Majestas è l’espressione dell’eccellenza e di un’offerta assolutamente esclusiva”.

Benedetto De Cesaris

© Riproduzione riservata

Benedetto De Cesaris