La “New Direction – The Foundation for European Conservatives”, la fondazione ufficiale dei conservatori europei creata da Margareth Thatcher, e la Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella, istituzione culturale impegnata nella valorizzazione del pensiero politico italiano del centrodestra, annunciano oggi l’avvio di una collaborazione strategica volta alla promozione dei valori della tradizione, della libertà e dell’identità europea.

La partnership prevede l’organizzazione congiunta di eventi, conferenze e pubblicazioni, con l’obiettivo di rafforzare il dibattito politico e culturale sulle sfide dell’Europa contemporanea, valorizzando al contempo la figura e l’eredità politica dei fratelli Tatarella nel contesto europeo. La collaborazione è stata ufficializzata a Bruxelles, con l’incontro avvenuto in Parlamento europeo tra il presidente della New Direction, Nicola Procaccini che è anche copresidente del gruppo dei conservatori (ECR), e il vice presidente della fondazione Tatarella, Fabrizio Tatarella.

Il presidente Nicola Procaccini ha dichiarato: “Riteniamo importante avviare questa collaborazione con la Fondazione Tatarella, punto di riferimento per la cultura politica della destra italiana. Insieme vogliamo costruire uno spazio europeo dove le idee conservatrici possano incidere con maggiore forza e coerenza. La New Direction rappresenta anche un elemento di dialogo tra le diverse realtà e think thank del conservatorismo a livello internazionale. Per questo abbiamo avviato già diverse collaborazioni che intendiamo estendere ulteriormente”.

Fabrizio Tatarella, vice presidente della Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella, ha commentato: “L’accordo con la Fondazione New Direction rappresenta un passo importante per proiettare l’esperienza e il pensiero politico della nostra fondazione in una dimensione europea. Siamo convinti che la cultura conservatrice debba oggi più che mai parlare all’Europa con coraggio e visione.”

NEW DIRECTION – FOUNDATION FOR THE EUROPEAN CONSERVATIVES

E’ la fondazione creata nel 2009 da Margareth Thatcher, che si occupa dello sviluppo e diffusione dei valori e del pensiero conservatore in ambito europeo e mondiale. Fa riferimento al gruppo dei conservatori e riformisti al Parlamento europeo (ECR), promuove e partecipa ad eventi per la condivisione della visione conservatrice in Europa. Promuove, inoltre, iniziative nel campo della formazione politica, soprattutto per le giovani generazioni, per trasmettere i valori e la visione conservatrice dell’Europa.

FONDAZIONE GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA

La Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella, è un’istituzione culturale con sede a Bari, dedicata alla memoria e all’eredità politica, culturale e documentale di Giuseppe “Pinuccio” Tatarella figura molto rilevante della destra politica italiana: parlamentare, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, e del fratello Salvatore, anch’egli impegnato politicamente ed è il fondatore della Fondazione. È stata costituita nel 2002 grazie alla donazione da parte di Salvatore Tatarella dell’archivio e della biblioteca di Pinuccio. La Fondazione svolge diverse attività in ambiti culturali, documentali, educativi, politici, di formazione e solidarietà

Redazione