Raccapricciante e macabro ritrovamento a Parigi: il cadavere di una ragazzina è stato rinvenuto in un baule nel 19esimo arrondissement della capitale francese. A riferirlo fonti della Procura. La bambina aveva dodici anni. Il baule è stato trovato vicino all’edificio dove la ragazzina viveva. Quattro persone sono state arrestate dalla polizia nell’ambito delle indagini.

Il ruolo delle persone fermate nella vicenda non è stato reso noto. Queste sono state prelevate questa mattina a Bois-Colombes nell’Hauts-de-Sein. La bambina è stata trovata legata e in posizione raggomitolata. Secondo Le Parisien a lanciare l’allarme della scomparsa della dodicenne era stato venerdì scorso il padre della ragazzina, che non aveva fatto ritorno da scuola.

Dopo la fine delle lezioni, intorno alle 15:00, nessuno aveva più visto la dodicenne che non sarebbe mai arrivata a casa, nell’appartamento dove viveva. Una telecamera di sorveglianza all’interno dell’appartamento dove la ragazzina viveva con la famiglia l’avrebbe però ripresa mentre rientrava nel palazzo.

Sul caso, che ha superato rapidamente per la sua violenza i confini nazionali, sta indagando la Brigade Criminale. Non è escluso un tentativo di rapimento culminato nel terribile delitto. Alcuni media francesi hanno parlato di frame video di altri edifici da cui si noterebbe una donna che trascina con difficoltà un baule proprio davanti al palazzo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano