Giuseppina Arena aveva 52 anni: li aveva appena compiuti, era il giorno del suo compleanno. Viaggiava in sella a una bicicletta quando è stata uccisa, a colpi di pistola. È stata ritrovata nella frazione Pratoregio a Chivasso, in provincia di Torino. Sul caso, che si prospetta come un omicidio, indaga la compagnia di Chivasso.

A ritrovare il cadavere un passante, che ha lanciato l’allarme intorno alle 18:00 di ieri. Si era pensato inizialmente a un malore ma gli accertamenti successivi hanno aperto un’altra prospettiva sull’accaduto. Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno trovato nel buio dei prati sotto un cavalcavia della linea alta velocità Torino-Milano, tre bossoli.

Arena viveva in un alloggia di via Togliatti, a Chivasso, una strada che porta all’uscita del paese, verso Castelrosso, distante almeno sei chilometri dal luogo dei fatti, all’estrema periferia. Tre i colpi d’arma da fuoco che l’hanno uccisa. In corso in queste ore gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso.

