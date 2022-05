Il corpo di Mauro Donato Gadda è stato trovato a pezzi, carbonizzato, nel portabagagli della sua Davia Logan parcheggiata nel bel mezzo delle campagne. Aveva 64 anni l’imprenditore di Busto Garolfo, in provincia di Milano, ucciso e torturato e ritrovato alle porte di Bucarest, ieri. Viveva in Romania da una decina d’anni. Per il truculento omicidio sono state arrestate due persone.

I due fermati sono Valentin e Carmeluta, 27 e 23 anni, marito e moglie, genitori di due figli di 6 e 4 anni, un maschio e una femmina ora in affido. Sarebbero stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza nei pressi della scena del crimine. Gli arresti dovranno essere convalidati dal Tribunale dell’Ilfov. Il cadavere era stato fatto a pezzi e carbonizzato. Per le parti riconoscibili: le mani erano fratturate, le costole rotte, il cranio spaccato. Il 64enne era stato assassinato in un condominio nel “settore 5” della capitale rumena. Dietro l’omicidio a quanto emerge ci potrebbe essere una storia di sesso e vendetta.

Gadda da dieci anni si era stabilito tra Giurgiu e Bucarest. Secondo i media romeni era molto noto nell’ambiente imprenditoriale di Bucarest. Era socio di una coppia in un’azienda che si occupa di pompe e filtri d’acqua. Faceva una vita agiata tra una collezione di auto, una barca per la pesca e una villa nella contea di Giurgiu. La governante dell’imprenditore lombardo avrebbe raccontato che nella villa di Gadda c’era un viavai di giovani donne. E aveva riferito in particolare di un rapporto stabile che l’imprenditore aveva con una ragazza di 23 anni di Bucarest.

Secondo i quotidiani locali Antena 3 e Gandul, che citano fonti d’indagine, Gadda aveva o aveva avuto una relazione con Carmeluta. Il marito Valentin avrebbe studiato quindi il piano per eliminare l’imprenditore italiano. Il 64enne sarebbe stato invitato nell’appartamento della coppia in Aleea Livezilor a Bucarest dove i due si incontravano spesso. Secondo altre fonti citate da Il Corriere della Sera Milano l’uomo sarebbe stato scoperto in casa di Valentin con la moglie. Il fermato era già noto alle forze di polizia.

