Il corpo di un uomo è stato trovato in un barile a Malibu Lagoon State Beach, secondo il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles.

Il barile è stato avvistato per la prima volta domenica, ma non è stato aperto fino a lunedì mattina, ha detto il tenente Hugo Reynaga dell’ufficio omicidi dello sceriffo in una conferenza stampa.

Nel pomeriggio di domenica, un addetto alla manutenzione del parco statale ha visto il barile di plastica nera galleggiare nella laguna e lo ha portato con un kayak, ha detto Reynaga. L’addetto alla manutenzione non l’ha aperto.

Lunedì mattina, verso le 10, un bagnino di turno ha visto lo stesso barile ancora fluttuante nella laguna e lo ha portato sulla spiaggia, dove lo ha aperto e ha scoperto il corpo, ha detto Reynaga. Il barile pare sia stato aperto a causa del suo peso sospetto.

L’origine del barile è ancora da determinare e non è chiaro se sia arrivato a riva a causa delle maree. “Verso le 8 di sera, c’è un’alta marea qui”, ha detto Reynaga, “e c’è la possibilità che il barile possa essere arrivato dall’oceano e poi sia rimasto bloccato nella laguna“.

Gli investigatori stanno esaminando i filmati di qualsiasi videocamera della zona per trovare indizi, ha detto il tenente.

Intanto, emergono dettagli: l’ex sindaco di Malibu Jefferson Wagner ha detto di essere passato vicino alla laguna domenica sera e di aver individuato il barile più a nord da dove è stato trovato e più vicino al ponte della Pacific Coast Highway che si affaccia sulla laguna. “Ho pensato che fosse un contenitore di rifiuti tossici quando l’ho visto”, ha detto Wagner. Inoltre, da un primo esame del corpo, pare si trovasse lì da diverso tempo, in quanto uno dei piedi sarebbe in avanzato stato di decomposizione

