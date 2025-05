La gioia e l’euforia del momento potevano avere conseguenze ben più gravi per un giovane tifoso del Napoli, presente oggi sul lungomare di Napoli per la parata scudetto. Il ragazzo, appena 20enne, si trovava all’inizio di via Partenope in attesa dell’arrivo del bus scoperto con i giocatori del Napoli a bordo, quando è caduto da un muretto sugli scogli sottostanti. Un volo di diversi metri con il supporter partenopeo che ha riportato fratture agli arti inferiori ed è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Soccorsi tempestivi nonostante l’onda azzurra

Assisterlo, inizialmente, non è stato facile sia per la zona impervia dove si trovava (nella caduta il 20enne è rimasto incastrato tra gli scogli), sia perché i soccorritori hanno incontrato non poche difficoltà a districarsi tra la fiumana di gente, circa 200mila, che ha letteralmente invaso il lungomare. Nonostante ciò sul posto è intervenuta una volante del Commissariato San Ferdinando, arrivata nel giro di pochi minuti dalla vicina piazza San Pasquale, in un vero e proprio percorso ad ostacoli a causa delle numerose persone presenti in strada in attesa dell’arrivo del bus con i giocatori.

La caduta e le fratture agli arti inferiori

Gli agenti hanno fermato la volante in piazza Vittoria, poi di corsa sono arrivati all’altezza del civico 13 di via Partenope dove era precipitato il giovane tifoso. La zona è stata delimitata garantendo così a vigili del fuoco e sanitari del 118 di intervenire. Il 20enne è stato prima immobilizzato e adagiato su una barella, poi tirato su con l’utilizzo di alcune corde. Caricato su un’ambulanza è arrivato in codice giallo al pronto soccorso del Cardarelli e nelle prossime ore verra operato per le fratture riportate.

