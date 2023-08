L’orrore avveniva nei locali abbandonati di una piscina del Parco Verde, un quartiere di Caivano, tristemente noto come “‘o Bronx”, per le condizioni di diffuso e pesante degrado ambientale. Il Parco Verde, lo ricordiamo, è lo stessoquartiere in cui il 24 giugno del 2014 trovò una morte orribile Fortuna Loffredo, di appena sei anni, una bambina abusata e poi uccisa in maniera brutale. Questo il contesto in cui si è protratta, per mesi, violenza ai danni di due minorenni, due bambine del posto, sottoposte a percosse e abusi sessuali.

E sono almeno quindici i giovani sospettati della violenza, al momento tutti identificati e con i cellulari sotto sequestro. Fra loro, anche figli di noti esponenti locali di clan camorristici, gestori delle piazze di spaccio del quartiere, un complesso di case popolari. Non tutti sarebbero maggiorenni: fra loro c’è un diciannovenne con precedenti simili.

Le due bambine sarebbero state costrette, per mesi, a tacere, a suon di minacce e schiaffi: veniva loro imposto il silenzio, se non volevano “finire male” o essere additate come “prostitute”. Un orrore dopo l’altro, per due cuginette tredicenni, dunque.

Alle spalle, come si evince dalle indagini, famiglie difficili e abbandono scolastico. Le due solo sporadicamente frequentavano la scuola locale. Dinanzi, il branco: giovani carnefici sui quali si è posata l’omertà dei residenti.