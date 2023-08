La Commissione Disciplinare della Fifa ha sospeso provvisoriamente il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales. Lo ha stabilito il presidente della Commissione Disciplinare Jorge Ivan Palacio, come si legge in una nota della Fifa. Rubiales, dunque, è temporanetamente sospeso da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale internazionale.

La sospensione inizia oggi e durerà, al momento, per 90 giorni, fino a quando sarà portato a termine il procedimento disciplinare aperto dalla Commissione lo scorso 24 agosto. Il presidente della Commissione Disciplinare della Fifa, inoltre, al fine di preservare, tra le altre cose, i diritti della giocatrice Jennifer Hermoso, e il buon ordine del procedimento in corso, ha emesso due direttive aggiuntive con le quali ordina a Rubiales di astenersi, per sé o per terzi, dal contattare o tentare di contattare la giocatrice Hermoso e chi le sta vicino. Allo stesso modo, la Federcalcio spagnola e i suoi dirigenti e dipendenti, direttamente o tramite terzi, sono tenuti ad astenersi dal contattare la giocatrice o il suo entourage più stretto.

La decisione adottata dal presidente della Commissione Disciplinare della Fifa è stata comunicata oggi a Rubiales, alla Federazione spagnola e alla Uefa. Al momento la Commissione non fornirà ulteriori informazioni sulla procedura disciplinare in corso, fino alla decisione definitiva. La Fifa, conclude la nota, ribadisce il proprio impegno assoluto al rispetto dell’integrità di tutte le persone e pertanto condanna fermamente qualsiasi comportamento contrario.

