Il Napoli campione d’Italia debutterà in casa del Frosinone, trasferte anche per il Milan, di scena a Bologna, per la Juve a Udine e per la Lazio a Lecce. Per l’Inter esordio a San Siro contro il Monza. La Roma ricomincia ancora con la Salernitana, ma stavolta in casa. Eccola la nuova serie A uscita dall’urna di Dazn dove è stato celebrato il sorteggio del calendario.

“Un campionato secondo solo alla Premier” le parole dell’ad della Lega De Siervo. “La Serie A è competitiva, sotto ogni profilo. Sportivo, economico, della passione? E più squadre vincono, più competitività si ha. Da quello che vediamo, l’algoritmo ha lavorato bene” rilancia il presidente della Lega Casini.

Nella nuova serie A, ci sarà un solo turno infrasettimanale, in programma alla 6ª giornata (mercoledì 27 settembre). Quattro invece le soste: dal 4 al 12 settembre 2023, dal 9 al 17 ottobre 2023, dal 13 al 21 novembre 2023, e dal 18 al 26 marzo 2024. Niente Boxing day ma si gioca anche il 30 dicembre. La speranza è che i campi tengano per attrarre più famiglie. “In Serie A non ci sono partite facili, vista la qualità del calcio italiano.

Di positivo c’è che dopo le sfide di Champions League, cinque volte su sei, giochiamo in casa ed è importante considerando che una gara di Champions comporta sempre un notevole dispendio energetico” Parola di chi quello scudetto lo dovrà difendere, Rudi Garcia, tecnico del Napoli accomodatosi sulla panchina che fu di Spalletti. Venerdì si conosceranno i primi anticipi. Alla terza giornata sono già in programma due big match con Napoli-Lazio e Roma-Milan. Il derby di Milano si giocherà alla quarta giornata. calendario del Napoli non difficilissimo, sulla carta:

Alla decima giornata Napoli-Milan il 29 ottobre e alla 24esima Milan-Napoli l’11 febbraio. Napoli-Inter alla 14esima il 3 dicembre e Inter-Napoli alla 29esima il 17 marzo. Juventus-Napoli alla 15esima il 10 dicembre e Napoli-Juventus alla 27esima il 3 marzo. Lazio-Roma si giocherà alla 12esima giornata, il 12 novembre. Roma-Lazio sarà alla 31esima giornata, il 7 aprile. Inter-Milan alla quarta giornata (17 settembre), Milan-Inter alla 21ma il 21 aprile. Juventus-Torino all’ottava giornata (8 aprile), Torino-Juventus alla trentaduesima giornata (14 aprile).

Venerdì si conosceranno i primi anticipi e posticipi. Poi l’attesa sarà per il 20 agosto, con la consegna dello scudetto il prossimo 26 maggio.

