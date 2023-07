Romelu Lukaku non è sparito, ha fatto solo perdere le sue tracce.

Se l’Inter sembrava aver raggiunto un accordo con il Chelsea per la cessione del suo cartellino e per il ritorno a Milano di Big Rom dopo il prestito della scorsa stagione, ora un’offerta della Juventus starebbe facendo vacillare il calciatore.

Marotta è pronto a ricomprare il belga all’istante: un’operazione del valore di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni più 5 milioni di bonus, ma il corteggiamento della Juventus starebbe rallentando l’ok del calciatore e del Chelsea, tanto da portarlo ad ignorare, assieme al suo agente Sebastian Ledure, le chiamate dell’Inter.

L’attaccante dell’ultimo scudetto nerazzurro non risponde al telefono e sta prendendo tempo, un tempo che ha concesso alla Juventus per rivoluzionare il reparto offensivo. I bianconeri sono in stallo: prima devono cedere Dusan Vlahovic, operazione che non è né facile né immediata, con il ds bianconero Giuntoli che ha chiesto dieci giorni di tempo, e Lukaku sembra voler aspettare.

A Torino sarebbe pronto un contratto da 12 milioni di euro a stagione, nettamente più alto rispetto all’offerta di Marotta. Ciò che sembrava scontato fino a ieri, oggi non lo è più. E dopo vecchie dichiarazione d’amore di Lukaku si potrebbe presto consumare un tradimento che avrebbe del clamoroso.

Luca Frasacco