Non siamo neanche a luglio, ma l’Italia sta già soffocando, stretta nella morsa del caldo. A certificarlo è il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, che farà segnare tra oggi, 27 giugno, e mercoledì 29 giugno, l’allerta caldo da bollino rosso in ben 19 città sulle 23 prese a campione.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche, sottolinea il Ministero, “possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

Se oggi le condizioni peggiori, quelle da bollino rosso, si registrano solo a Palermo e Perugia, è a partire da martedì 28 giugno che vi sarà una vera e propria impennata. Le città ad elevato rischio (rosse) saliranno a 12: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

Il giorno, mercoledì 19 giugno, il numero salirà addirittura a 19: alle 12 si martedì si aggiungeranno all’elenco anche Ancona, Bari, Bologna, Catania, Messina e Viterbo.

Cosa fare contro il caldo estremo

Il Ministero della Salute fornisce, contestualmente, dei consigli su soluzioni da adottare a seconda del livello di allarme e di caldo registrato.

Per quanto riguarda il bollino rosso, il Ministero consiglia: evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18); evitare le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti; recarsi luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata, rispettando sempre le distanze di sicurezza; uscire nelle ore più fresche; evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

