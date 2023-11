La bufera imperversa su Breuil-Cervinia. Polemiche infinite e spiegazioni del perché si voglia cambiare il nome della celebre località sciistica. Si ironizza sul web per chi propone una via di mezzo e si avanzano ipotesi fantasiosi per crasi tra i due nomi: Brevinia, Cervuil, Nirniauil i più quotati.

La Lega interviene per ritornare alla denominazione Breuil-Cervinia

“è lieta di apprendere che, per quanto riguarda la questione della toponomastica di Cervinia, la sindaca di Valtournenche e il presidente della Regione stiano lavorando per ritornare alla denominazione ‘Breuil-Cervinia”. Lo scrive il Carroccio in una nota.

“Il cambio completo di nome avrebbe avuto importanti ricadute sul tessuto socioeconomico del Comune e avrebbe comportato anche un danno di immagine per la nota stazione sciistica”.

Breuil-Cervinia: polemica ridicola e inutile

“Mi fa abbastanza ridere che, con tutte le questioni legate al futuro della montagna e all’ambiente, sia diventata importante questa cosa del nome Le Bruil-Cervinia. Forse perché ci sono un sacco di turisti vip e quando coinvolgi loro si alza un polverone”. Così lo scrittore Paolo Cognetti, a proposito della discussione aperta sul cambio di nome a Le Bruil-Cervinia e alla polemica nata dopo la notizia che la parte italiana del nome potrebbe essere cancellata.

