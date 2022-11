Autista e paziente di un’ambulanza della Croce Rossa sono morti schiacciati all’interno del mezzo dopo essere stati travolti da un camion che, all’altezza di uno svincolo, si è ribaltato. Il drammatico incidente è avvenuto nelle Marche, all’altezza dello svincolo di collegamento tra il casello di Ancona Nord e la Strada Statale 76, nel territorio di Falconara Marittima.

Le due vittime sono rimaste incastrate tra le lamiere e per loro non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei vigili del fuoco, a lavoro per ore. Una terza persona, un operatore del 118, che si trovava all’interno dell’ambulanza è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Illeso il conducente del mezzo pesante, che è in stato di choc dopo quanto avvenuto. L’incidente ha coinvolto anche un’auto ma al momento non ci sono informazioni relative ad altre persone ferite.

Lo svincolo è stato chiuso al traffico si legge in una nota dell’Anas. “A causa di un incidente stradale che ha coinvolto una auto, una ambulanza ed un mezzo pesante è temporaneamente chiuso al traffico – per chi viaggia in direzione Roma – lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 “della Val d’Esino” e l’autostrada A14. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile”.

“Esprimo, a nome di tutta l’Associazione, il cordoglio per la tragica perdita del nostro autista e del paziente a bordo. Preghiamo per la vita del secondo soccorritore e ci stringiamo al dolore delle famiglie e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Senigallia”. Così il Presidente Croce Rossa italiana Francesco Rocca.

