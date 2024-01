Un anno straordinario, quello appena concluso, per il gioco del Superenalotto. Dagli ultimi dati forniti da Sisal nel 2023, si evidenzia come i dodici mesi passati siano stati caratterizzati dal record di 1,4 miliardi di euro vinti. Merito soprattutto dei 4 jackpot, di cui il più cospicuo di 371 milioni, assieme al trionfo dei giochi online con la prima sestina digitale vincente di oltre 73,8 milioni di euro, ormai parte essenziale dell’esperienza, integrandosi perfettamente con l’ambiente fisico. La preferenza per il digitale si registra con le seguenti percentuali e distribuzioni per area geografica: Nord (45%), Centro (24%), Sud e Isole (31%). Su Sisal.it sono state realizzate 84 vincite di fascia alta, centrando le categorie di vincita punti 5+1, 5 SS, 5, 4 SS, ed hanno distribuito complessivamente oltre 83 milioni.

Superenalotto, il profilo di chi gioca

Tra i giocatori, l’età media stimata si attesta attorno ai 44 anni, con una percentuale del 20% di donne e dell’80% di uomini. In media, vengono effettuate circa 650.000 giocate a settimana, con un valore stimato di 3,30 euro spesi. Interessante notare come il martedì sia il giorno della settimana più popolare per giocare, seguito dal sabato.

Tutti i 6 del 2023

30/12/2023

Combinazione: 9 – 10 – 19 – 40 – 52 – 56

Jolly 50

Vincita 85.102.812 €

10/06/2023

Combinazione 8 – 30 – 33 – 40 – 64 – 78

Jolly 42

Vincita 42.590.153 €

25/03/2023

Combinazione 4 – 15 – 26 – 27 – 72 – 82

Jolly 89

Vincita 73.808.593 €

16/02/2023

Combinazione 1 – 38 – 47 – 52 – 56 – 66

Jolly 72

Vincita 371.133.424 €

