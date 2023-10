Un fortunato californiano ha vinto il jackpot straordinario di 1,73 miliardi di dollari nel Powerball, un popolare Superenalotto degli Stati Uniti. La sequenza vincente, composta dai numeri 2, 24, 40, 52, 64 e 10, è stata acquistata presso il Midway Market & Liquor di Frazier Park, nell’entroterra a Nord di Los Angeles.

Questo enorme premio, il secondo più importante del gioco, è stato accumulato dopo 35 estrazioni senza vincitori, una situazione non rara per il Powerball, gioco che offre solo una possibilità su oltre 292 milioni di vincere. Ora, il fortunato deve decidere se incassare subito 756,6 milioni (visto che il montepremi è soggetto a tassazione) o ricevere l’intero jackpot dilazionato in 30 pagamenti annuali. Certamente un bel dilemma da affrontare.

Redazione

Luca Frasacco