Grattare, biglietto dopo biglietto, cercando la fortuna. Non sono state ore facili quelle di venerdì pomeriggio per un giocatore di un bar a Roma in Via Gregorio VII. L’uomo, col vizio del gioco, si è ritrovato a spendere centinaia di euro in gratta e vinci, comprandone uno dopo l’altro, senza mai trovare il premio sperato.

Sembrava essersi arreso all’ultimo tagliando, dopo l’ennesima delusione, ma successivamente – resosi conto dell’ingente somma spesa – ha deciso di tornare a casa, armarsi di pistola e presentarsi davanti al titolare del bar rapinandolo e chiedendo l’intero incasso della giornata per rientrare nella perdita.

Appropriatosi della somma di denaro è poi scappato, senza lasciare traccia. Le forze dell’ordine hanno ascoltato numerosi testimoni, ricostruendo l’identikit del rapinatore. Italiano, con forte accento romano. Su alcuni biglietti perdenti sono state trovate e acquisite le sue impronte digitali. “Eravamo tutti terrorizzati – hanno raccontato al bar – abbiamo temuto che la situazione potesse degenerare”. Le ricerche sono tuttora in corso.

