Ha fatto sei al Superenalotto, o almeno credeva. È stato un colpo durissimo per l’87enne che due giorni fa ha assaporato per qualche minuto l’idea di ritirare 64 milioni di euro. La giocata è quella dell’estrazione di martedì 20 febbraio, quando il pensionato ha scommesso su due serie di numeri. Andando in edicola la mattina successiva e consultando la combinazione vincente sui giornali ha creduto di aver vinto. “Ho quasi avuto un infarto”, ha raccontato l’anziano nella ricostruzione della vicenda che fa Repubblica. Ma il destino gli ha riservato un brutto scherzo: i numeri stampati su carta erano infatti sbagliati. La triste scoperta in tabaccheria il giorno successivo.

Il racconto della moglie: “Mio marito credeva di aver vinto. E con i soldi avrebbe fatto beneficenza”

“Ieri riusciva a orientarsi – racconta la moglie al quotidiano – è stato davvero un brutto colpo per lui. Ora non posso più lasciarlo solo in stanza”. La donna svela anche l’uso che il marito avrebbe voluto dell’ingente somma. “C’è tanta povertà nel mondo e il denaro spesso finisce nella mani di chi non se lo merita. Come prima cosa mio marito avrebbe fatto beneficenza. Ma qualche idea su come spenderli se la stava già facendo. Poi il sogno si è interrotto bruscamente”. Al momento la donna non pensa di rivalersi sul quotidiano. Fortunatamente la forte emozione non ha avuto conseguenze sullo stato di salute dell’uomo. “Chissà, ci vorrebbe un avvocato”.

