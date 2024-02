Un fortunato vincitore del Lotto rimane a mani vuote per non aver rivendicato in tempo il jackpot vinto. Succede degli Stati Uniti, dove un cittadino della Florida ha indovinato la combinazione vincente del Mega Millions, per la cifra di ben 36 milioni di dollari, corrispondenti a circa 33,4 milioni di euro.

Il premio

Aveva in mano il biglietto vincente, quello da 36 milioni di dollari, circa 33,4 milioni di euro, ma probabilmente non lo saprà mai. Ha perso l’occasione della vita, il misterioso giocatore del Mega Millions, una delle più popolari lotterie statunitensi che con la probabilità di 1 su 302 milioni assegna premi milionari per chi indovina cinque numeri e il ‘Mega Ball’. Quel che è certo, è che la giocata è stata fatta in Florida, a Jacksonville, ma nessuno si è ancora presentato a riscuotere l’incasso record, e ora non c’è più tempo. Le regole del gioco infatti impongono un limite temporale di 180 giorni per richiedere il denaro, e la deadline è arriva alla mezzanotte di domenica scorsa. La scomparsa del biglietto o una dimenticanza: sono ignote le cause del mancato reclamo di quei numeri estratti il 15 agosto, quando la Lotteria della Florida aveva proclamato il 18, 39, 42, 57, 63 per le palline bianche e il 7 per la Mega Ball come vincenti.

Il premio sarà destinato a progetti d’istruzione

Ora, la legge della Florida prevede che l’80% dei fondi dei premi non riscossi derivanti dai biglietti scaduti venga trasferito direttamente all’Educational Enhancement Trust Fund, un fondo che fornisce soldi per scuole pubbliche, università e borse di studio, mentre il restante sarà riassegnato al montepremi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco