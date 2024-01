Non capita tutti i giorni di vincere alla lotteria un milione di sterline. Capita ancora meno vincere alla lotteria, avere un milione sul conto e non accorgersene per mesi. Di fatto è quanto successo a Deborah Burgess, una 56enne originaria di Wigston, in Leicestershire. Siamo nel Regno Unito, nello specifico in Inghilterra. La donna aveva giocato ad agosto i numeri della lotteria, aveva acquistato online diversi biglietti per tentare la fortuna. Poi però si era dimenticata, a causa di imprevisti.

Vince un milione alla lotteria, il ricovero in ospedale

Era stata costretta a un ricovero in ospedale per una trasfusione di sangue a causa di un’anemia cronica. Per qualche tempo quindi non ha controllato mail e account online. “Non gioco alla Lotteria Nazionale ogni settimana, lo faccio raramente e lo faccio sempre online, attraverso il mio account. Non controllo quasi ma il mio conto, inoltre sono stata male, ho perso molto tempo anche in ospedale. Dopo il ricovero sono andata in vacanza per cercare di riprendermi e non ho controllato mai le mail” ha raccontato la donna.

Vince un milione alla lotteria, la scoperta mesi dopo

Dopo mesi è arrivata la scoperta, anche se nei primi momenti Deborah Burgess non era convinta: “Quando leggevo le mail della National Lottery credevo si trattasse di una truffa e le ignoravo” ha raccontato la donna dopo aver ricevuto e incassato l’assegno della vittoria. La paura di essere vittima di una truffa ha infatti frenato la donna per settimane.

“Ero milionaria da mesi, ma non lo sapevo, non avevo aperto il conto durante la convalescenza” ha raccontato al Mirror la donna 56enne. Dopo aver aperto il suo conto della lotteria ha visto il milione di pounds accreditato. “È stato lo shock più forte della mia vita” ha detto. A quel punto ha chiamato direttamente la National Lottery per avere una conferma della vincita. La donna aveva indovinato i 5 numeri vincenti più il numero bonus durante l’estrazione del 19 agosto. Le cifre azzeccate erano 2, 7, 17, 28, 31, 37. Il numero jolly l’8.

Vince un milione, cosa ci fa

Ora Deborah Burgess sta programmando cosa fare con i soldi della vincita: un viaggio alle Hawaii, una parziale ristrutturazione della casa, una macchina nuova. “Gli ultimi mesi sono stati un po’ confusi per me: la malattia, l’ospedale, il ritorno al lavoro, le vacanze e il Natale”, ha dichiarato. “Prima non riuscivo a star bene e pensavo solo alla mia salute”, ora però per la 56enne si apre una nuova fase di vita.

