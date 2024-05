La fortuna bacia Napoli. Nel capoluogo campano è stato centrato stasera il sei vincente al Superenalotto, con il fortunato vincitore che si aggiudica un montepremi di 101.511.953,21 euro, la nona vincita più alta mai assegnata. Si tratta del primo “sei” del 2024, L’ultimo era stato giocato infatti il 16 novembre 2023 a Rovigo e aveva portato nelle tasche del vincitore “solo” 85,1 milioni di euro.

La combinazione vincente

La giocata vincente è stata effettuata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria, situato in via Toledo, ex Via Roma, al numero 410. La combinazione vincente è risultata quella dei numeri 6, 40, 80, 71, 55 e 20, con il n° Jolly 12 e il n° SuperStar 75. Il jackpot è stato conquistato grazie a una schedina del valore di due euro. Si tratta del ventesimo 6 realizzato in Campania nella storia del SuperEnalotto.

Il 2023 da record

Il 2023 è stato un anno straordinario per il gioco del Superenalotto. I dodici mesi passati sono stati caratterizzati dal record di 1,4 miliardi di euro vinti. Merito soprattutto dei 4 jackpot, di cui il più cospicuo di 371 milioni, assieme al trionfo dei giochi online con la prima sestina digitale vincente di oltre 73,8 milioni di euro, ormai parte essenziale dell’esperienza, integrandosi perfettamente con l’ambiente fisico. La preferenza per il digitale si registra con le seguenti percentuali e distribuzioni per area geografica: Nord (45%), Centro (24%), Sud e Isole (31%). Su Sisal.it sono state realizzate 84 vincite di fascia alta, centrando le categorie di vincita punti 5+1, 5 SS, 5, 4 SS, ed hanno distribuito complessivamente oltre 83 milioni.

Come riscuotere la vincita

Il vincitore del Jackpot dovrà presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Il pagamento invece avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

