Cantina La Fortezza spalanca le sue porte al ‘mondo Ho.re.ca.’ L’appuntamento per tutti gli operatori del settore della hotellerie, ristorazione e caffetteria è fissato per lunedì 13 marzo presso la splendida struttura di località Tora a Torrecuso, dove tutto lo staff di Cantina La Fortezza sarà lieto di accogliere quanti vorranno visitare le aree della struttura ed in particolare la cantina.

L’evento in programma, difatti, è unico nel suo genere ed è rivolto agli addetti ai lavori del mondo della ristorazione e non solo affinché possano osservare di persona i processi di lavorazione dei vini di Cantina La Fortezza e, soprattutto, degustarne in anteprima le nuove annate dei vini bianchi della cantina gioiello del patron Enzo Rillo. Per tutti gli ospiti sarà anche l’occasione per assaporare la nuova ‘linea premium’ con le quattro etichette di Cantina La Fortezza che sempre più stanno riscontrando consensi nel mondo enologico nazionale e internazionale: Donnadaniela, Bareglià, Tremién, Ussiè.

Il programma della giornata prevede il ricevimento degli ospiti a partire dalla 9,30 ed a seguire due masterclass con altrettanti importantissimi wine critic italiani la cui fama valica i confini nazionali. Al mattino, spazio infatti a Luciano Pignataro e nel pomeriggio toccherà a Luca Gardini.

Se sei interessato all’evento ed in particolare se anche tu fai parte del mondo Ho.re.ca e vuoi partecipare a questo evento unico nel suo genere, Cantina La Fortezza sarà felice di accoglierti, basterà compilare il questionario e inviare la richiesta di partecipazione.

