Lunedì 21 novembre, alle 20.30, al Teatro Diana di Napoli saranno presentati il romanzo e lo short film “Capricorno come Gesù”, scritti da due giovani autori napoletani, Oreste Ciccariello e Gennaro Scarpato, che curano anche la regia del film. La produzione è di Rosario Bianco per Rogiosi Editore.

Il cast del film vede la partecipazione di un volto amato dal pubblico napoletano: Ciro Ceruti, già visto spesso in teatro, al cinema e in tv, con le ultime apparizioni sul palcoscenico di Made in Sud (Rai2). In coppia con lui, il giovane Mirko Ciccariello, anche lui con un passato sul palco della fortunata trasmissione televisiva napoletana. Insieme formano un’interessante coppia comica, nonostante il divario generazionale. A completare il cast Rosario Minervini, Mariagrazia Vitale, Paco De Rosa, Simona Ceruti, Stefano Sannino, Virginia Gargiulo.

Il film e il libro sono caratterizzati da una forte spinta comica e poggiano su due concetti chiave: il Natale e le sue tradizioni e la difficoltà che l’essere umano incontra ogniqualvolta si trova a dover compiere una scelta cruciale per il proprio futuro. Spazio anche a performance musicali nel programma dell’evento di lunedì con Monica Sarnelli e Gianfranco Portogallo (insieme al gruppo Mirage).

La trama

Silvio Levante e Michele Marino, suocero e genero, sono due inguaribili nullafacenti che rifiutano ogni tipo di impegno lavorativo e si arrangiano come possono. La loro tranquillissima vita, però, sta per essere messa sotto pressione. Margherita, figlia di Silvio e fidanzata di Michele, fissata per l’oroscopo, è incinta e sta attraversando un periodo di stress preparto. Paolo, l’altro figlio di Silvio, sta per tornare a Napoli dopo aver passato sei anni a Roma per studiare teologia contro il volere di Silvio, che è dichiaratamente ateo.

Già questo potrebbe bastare, ma i due non sanno che tutto ciò è nulla in confronto a quello che sta per succedergli. Per colpa di un telefonino trovato da Michele per caso, finiscono immischiati in una strana storia che li metterà davanti ad una scelta: ritrovarsi, con ogni probabilità, all’interno di qualche brutto giro, ma in compenso ricevere un’ingente somma di denaro, oppure rifiutare e denunciare tutto alla Polizia? Cosa faranno Silvio e Michele? Sceglieranno l’ignoto e, forse, l’illegale, che potrebbe fornirgli finalmente una tranquillità economica, oppure resteranno nella loro comfort zone che li lascerebbe nella stessa anonima condizione di vita di sempre? La vicenda si snoda nei giorni del 24 e 25 dicembre, quando anche la famiglia di Michele si trova a casa Levante per festeggiare il Natale. Non ci resta che scoprire quale scelta faranno Silvio e Michele…

Gli autori

Oreste Ciccariello, classe ’93, è scrittore, giornalista, attore e autore. Ha pubblicato con Rogiosi editore: La maledizione dell’acciaio, Nel nome del mare, Al posto giusto al momento giusto, La chiave dietro la porta.

Gennaro Scarpato, classe ’94, è scrittore, attore, autore e regista. Ha pubblicato Tutte uguali (Europa Edizioni) e Trilogia del niente e delle secondissime cose (Guida Editori). Ha scritto e diretto nel 2018 un episodio del film San Valentino Stories.

I due, insieme a Mirko Ciccariello, nel 2006 hanno formato il trio ‘i MalinComici’ e hanno partecipato alle trasmissioni tv Colorado e Made in Sud, portando in scena, tra le altre cose, le fortunate parodie di Harry Potter, Il Volo e Un Posto al Sole. Insieme hanno scritto, diretto e interpretato molti spettacoli teatrali. Questa è la loro prima co-regia e il loro primo libro in collaborazione.

