Hanno coronato il loro sogno d’amore, dopo quattro anni di fidanzamento, sposandosi nella loro Puglia con tanto di picchetto d’onore dell’Arma dei carabinieri. E’ la storia di Giuseppe Pezzuto, 29enne originario di Ceglie Messapia (Brindisi) ma parrucchiere in un salone a Campo de’ Fiori a Roma, e di Angelo Orlando, appuntato scelto dei carabinieri in servizio a palazzo Chigi (sede del presidente del Consiglio), originario di San Pietro Vernotico, sempre in provincia di Brindisi.

Un matrimonio civile andato in scena nella suggestiva masseria Caselli, in contrada Specchiolla a Carovigno, dove poi si sono svolti festa e ricevimento. Giuseppe e Angelo vivono a Roma dove convivono da quattro anni. Non è la prima unione civile tra persone dello stesso sesso nell’Arma.

Nel 2018, a Paestum, si sono detti sì Paolo e Nunzio mentre nel luglio del 2022, a Cefalù, si sono sposate la vicebrigadiere dei Carabinieri Elena Mangialardo e la sua compagna Claudia De Dilectis.

Le foto e i video dei neosposini sono diventate virali sui social, ricevendo migliaia di condivisioni e commenti di auguri per il matrimonio

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo