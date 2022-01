Due fratellini, un maschio e una femmina di 7 e 8 anni, sono morto sabato sera, 29 gennaio, in seguito a un incendio avvenuto nell’abitazione dove vivevano con i genitori, di origine pakistana, e altri due fratelli più piccoli. La tragedia si è consumata a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, dove intorno alle 22 si è verificata una esplosione che ha poi causato il rogo. Le cause sarebbero da ricercare, secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco, nel malfunzionamento di un termosifone a gas.

Le due giovani vittime si trovavano al primo piano dell’abitazione di via Matteotti e per loro non c’è stato nulla da fare. La madre, al momento dello scoppio, si trovava nel cortile esterno ed è riuscita a mettersi in salvo allertando i soccorsi e chiedendo inizialmente aiuto ai vicini.

E’ stato fatto di tutto per salvare i due bambini presenti all’interno dell’appartamento ma le fiamme hanno distrutto l’intera abitazione ed è stato impossibile estrarre vivi i due corpicini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fabbrico e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Guastalla, insieme ai Vigili del Fuoco ed ai sanitari inviati dal 118. I corpi dei due bambini sono ora a disposizione della Procura reggiana che coordina le indagini a cura dei carabinieri di Fabbrico e Guastalla. L’abitazione è andata completamente distrutta.

I genitori, sconvolti per la tragedia, e gli altri due figli minori, non presenti al momento del rogo (così come il papà), hanno temporaneamente trovato ospitalità presso connazionali.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

