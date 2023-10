Un ladro di 35 anni che aveva tentato un furto in un’abitazione è incappato in un drammatico incidente mentre cercava di fuggire. Durante la fuga, è caduto dal quinto piano dell’edificio, finendo nel cortile interno del complesso residenziale dove stava compiendo il furto. Residente a Marano di Napoli e già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti criminali, ha perso la vita nell’impatto. L’incidente si è verificato a Caserta, in un complesso residenziale situato in via Petrarelle, nella parte settentrionale della città. La zona, di recente, è diventata un obiettivo per i ladri a causa della sua posizione strategica, che consente loro di fuggire rapidamente verso l’hinterland utilizzando la vicina variante Anas.

I fatti risalgono a questa mattina, quando intorno alle 10, è entrato in azione con uno o due complici. Le indagini della Polizia, intervenuta sul posto, hanno rivelato che i ladri hanno forzato la porta d’ingresso e hanno frugato in casa. È plausibile che avessero effettuato sopralluoghi nei giorni precedenti, poiché i proprietari erano fuori per lavoro. Hanno agito con decisione, sapendo di poter compiere il loro crimine quasi indisturbati. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto.

Alcuni rumori sospetti hanno obbligato i ladri ad una fuga precipitosa. Il 35enne ha optato per la via più pericolosa, attraversando il balcone che dava sul cortile interno del complesso residenziale anziché usare la porta d’ingresso. Probabilmente ha perso l’equilibrio mentre cercava di raggiungere la grondaia aggrappandosi alla ringhiera del balcone, cadendo oltre dieci metri, finendo violentemente sull’asfalto.

Il complice o i complici sembrano essere fuggiti attraverso le scale interne, da dove erano arrivati, e sono riusciti a scomparire senza lasciare tracce. Sono stati i residenti del complesso a notare il corpo a terra e a chiamare il 113; sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Caserta, che hanno iniziato le indagini. Successivamente, il corpo è stato portato all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta, dove verrà eseguita l’autopsia, come disposto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

L’accaduto ha suscitato incredulità e shock tra gli abitanti del complesso residenziale, dove risiede anche l’ex sindaco di Caserta, Pio del Gaudio (che abita in un’altra scala rispetto a quella “visitata” dai ladri).

Redazione

Luca Frasacco