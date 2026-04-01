Per Israele
Caso Albanese, Molinari vince la battaglia con l’Ordine dei Giornalisti
La censura finisce KO. Il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti accoglie il ricorso presentato da Maurizio Molinari, verso cui era stata emessa una sanzione disciplinare. Il giornalista era finito nel mirino per un intervento su Rainews 24 il 10 luglio 2025. La sua colpa? Essersi espresso sulle ragioni delle sanzioni Usa a Francesca Albanese.
Ora la sentenza è annullata. «È un provvedimento che ripristina e rafforza il rispetto della deontologia professionale dei giornalisti italiani, aggredita sempre più spesso da narrazioni basate su fake news», commenta Molinari.
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