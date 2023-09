Inquietante episodio a Catanzaro, dove una minorenne a bordo di una minicar è stata bloccata e sequestrata da alcune persone. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, a dare l’allarme è stata una donna che si trovava sulla stessa strada. Subito allertate, le forze dell’ordine si sono messe sulle tracce dei rapitori, individuando poi la quindicenne alle porte del capoluogo di regione, anche grazie ad un’applicazione collegata al telefono del padre.

Ritrovata in campagna – La giovane era scossa, ma in buone condizioni di salute. Le indagini della squadra mobile stanno vagliando ogni possibile pista, compresa l’azione dimostrativa nei confronti dei familiari della minore, entrambi professionisti. In apprensione la famiglia della ragazzina. Suo padre ha riferito ai poliziotti che sullo smartphone della 15enne era attiva una app di localizzazione. La ragazzina era alla guida di una minicar quando è stata bloccata da alcune persone, trascinata fuori dalla sua auto e portata via a bordo di una macchina, pare una Lancia Y bianca. Una donna, che ha assistito al sequestro, ha dato subito l’allarme facendo partire i soccorsi.

Non ha subito violenze – La ragazzina sta bene, anche se è sotto shock. Ai poliziotti ha riferito di non avere subito violenze. Non si conoscono ancora i motivi del sequestro lampo. La polizia sta vagliando ogni possibile pista, compresa l’azione dimostrativa nei confronti dei familiari della minore, entrambi professionisti.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo