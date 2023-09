Daniel Khalife, un ex soldato britannico sotto processo per reati di terrorismo e sospettato di spionaggio, è stato arrestato a Londra dopo un’evasione durata tre giorni e che aveva fatto scattare una caccia all’uomo nel Regno Unito. “Gli agenti della Metropolitan Police hanno arrestato Daniel Khalife, evaso dalla prigione di Wandsworth il 6 settembre“, ha dichiarato la polizia sul social network X (ex Twitter).

Il 21enne è sospettato di aver raccolto informazioni che potrebbero essere utilizzate da terroristi o nemici del Regno Unito. Secondo diversi media, tra cui la Bbc, è sospettato di agire per conto dell’Iran. L’uomo è stato arrestato poco prima delle 11 del mattino in un’area di Londra ovest, dove la sua presenza era stata segnalata ieri sera, ed è ora sotto custodia della polizia, ha dichiarato Scotland Yard. La polizia aveva promesso fino a 20mila sterline (23mila euro) per informazioni che avessero portato “direttamente” al suo arresto. Gli inquirenti sospettano che Daniel Khalife sia fuggito attaccandosi a un camion per le consegne. L’uomo avrebbe tentato la fuga travestendosi da cuoco, indossando una divisa da chef.

Soddisfazione per la cattura da parte del Premier britannico. “Sono molto soddisfatto della notizia e ringrazio gli agenti di polizia per il loro fantastico lavoro negli ultimi due giorni, ma anche i cittadini che si sono fatti avanti con un enorme contributo per aiutare la polizia nelle indagini”. Così il primo ministro britannico Rishi Sunak dopo la cattura del soldato Daniel Khalife, accusato di terrorismo ed evaso da un carcere nel sud-ovest di Londra 3 giorni fa. Lo riporta la Bbc. “È una buona notizia che abbiamo catturato la persona interessata. Come già noto, il ministro della Giustizia ha avviato un’indagine sulle circostanze della sua fuga e il lavoro continuerà”, ha aggiunto Sunak.

