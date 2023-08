A 24 ore dall’ultima incriminazione di Donald Trump, in relazione all’assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021, proprio l’edificio del Senato al Capitol Hill è stato evacuato in seguito a un allarme lanciato dalle autorità, allertate da una chiamata d’emergenza al 911 sulla possibile presenza di un uomo armato.

Il Senato degli Stati Uniti era in pausa estiva e la maggior parte dei legislatori non era nei propri uffici. “Per favore, state lontano dall’area perché stiamo ancora indagando. Continueremo a comunicare con il pubblico qui – ha twittato la polizia di Capitol Hill – Se vi trovate all’interno degli edifici del Senato, tutti dovrebbero trovare un posto sicuro a causa delle notizia di un uomo armato. Da notare che non abbiamo notizie confermate di colpi di arma da fuoco”.

L’allarme è rientrato dopo le verifiche della polizia, secondo cui si sarebbe trattato di un errore. “Non ci sono feriti e non c’è nessun uomo armato”, ha detto un portavoce.

seguono aggiornamenti

Watch live: View of Capitol Hill as police respond to report of unconfirmed active shooter https://t.co/3ONNHZbMk9 — The Independent (@Independent) August 2, 2023

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo